Abbiategrasso

L'uomo sarebbe stato aggredito da un gruppetto di ragazzi per futili motivi.

Un cingalese di 38 anni è stato ferito con una bottigliata nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 novembre in via Cantù ad Abbiategrasso.

Cingalese ferito con una bottigliata

I fatti sono accaduti circa mezz'ora dopo la mezzanotte. Il 38enne, in base alle testimonianze raccolte dalle Forze dell'Ordine, sarebbe stato aggredito per futili motivi da un gruppetto di ragazzi che, dagli insulti, sarebbero passati ai fatti colpendolo con una bottiglia di vetro.

Il 38enne è finito in ospedale

Dopo l'aggressione l'uomo ha chiesto aiuto in uno dei locali della zona, con il personale in servizio che ha chiamato i soccorsi. Sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, che ha portato il 38enne all'ospedale di Magenta in codice verde. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.