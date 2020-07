Cinema sotto le stelle anche ad Arese

Cinema sotto le stelle

Dopo il grande successo delle passate edizioni (siamo a oltre 5mila persone in poche decine di repliche), e la forzata clausura dovuta al coronavirus, riparte “Cinema sotto le stelle”, rassegna cinematografica itinerante, ideata e organizzata da Maurizio Casula, che con il suo ILCINEMAMBULANTE ha dato un significato più ampio al concetto di cinema riuscendo a proiettare film anche il luoghi e con modalità molto diverse dalla classica arena estiva, stimolando nel pubblico l’esperienza della condivisione.

Il programma

Ecco il programma, che abbraccia i generi cinematografici più disparati. Le proiezioni si terranno al Centro sportivo comunale sul campo da basket alle 21 e 30.

Giovedì 30 luglio “QUASI AMICI”, Sabato 1 agosto “Grease”, giovedì 6 agosto “Oceania”, sabato 8 agosto “Perfetti sconosciuti”.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19 i posti saranno limitati. In caso di maltempo le proiezioni saranno effettuate presso il palazzetto dello sport