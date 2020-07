Cinema in piazza a luglio

Torna il cinema in piazza a Pregnana.

Cinema all’aperto

Dopo un primo anno in versione sperimentale, torna anche nell’estate 2020 l’appuntamento con il cinema all’aperto in piazza a Pregnana. A organizzare le serate sarà il Cinemambulante del pregnanese Maurizio Casula, il quale proporrà quattro pellicole di sicuro interesse. L’iniziativa a ingresso gratuito raccolse un ottimo riscontro lo scorso anno, portando in piazza nel complesso della rassegna alcune centinaia di spettatori.

A luglio

Per questo 2020 i tempi organizzativi sono molto stretti: il primo appuntamento è in programma a metà luglio. La gestione dei flussi di persona per le note regole legate al coronavirus sarà affidata al Comune.