Cinema in via Meda, stagione da 40mila presenze

All'auditorium di via Meda il cinema raccoglie numeri da capogiro: oltre 40mila presenza nelle proiezioni fra il 10 ottobre 2023 e il 24 luglio 2024.

Cinema Rho

Dopo la pausa di Ferragosto, la realtà "Barz and Hippo" che coordina cineforum e proiezioni cinematografiche all’Auditorium comunale di via Meda, torna in sala con il film "Cattivissimo Me 4".

La pausa è stata anche l'occasione per fare i conti sulla lunga stagione di proiezioni, iniziate lo scorso ottobre e ora rese note dal Comune di Rho.

In tutto si sono contate 40.549 presenze (di cui 14.294 tesserati). Le quattro rassegne hanno conquistato 1.460 abbonati. In tutto il team di Barz and hippo ha gestito 484 proiezioni, comprese quelle per i ragazzi e per le scuole, oltre alle iniziative speciali del lunedì sera. Ogni fine settimana sono stati garantiti film per ragazzi o proposte in grado di attrarre grande pubblico. Il martedì, mercoledì e giovedì gli abbonati e spettatori occasionali hanno potuto contare su film di grande livello, scelti con cura e commentati da esperti in materia.

Via Meda

Questi i film più visti nell'auditorium di via Meda: C'è ancora Domani, il capolavoro di Cortellesi, proiettato 29 volte per 4314 presenze totali, Inside out 2, proiettato 19 volte con 2085 presenze, e Io capitano, 10 proiezioni per 1395 presenze. Le proiezioni all’aperto tra luglio e agosto hanno invece attirato in totale 671 presenze.

“Sono dati che testimoniano l’amore per il cinema in città e la qualità delle proposte che Barz and hippo garantisce – commenta l’assessora alla Cultura, Valentina Giro – Anche in estate le proiezioni non sono mancate e ora si riparte subito, con un altro film di animazione capace di conquistare adulti e bambini. Buon cinema a tutti in attesa del programma della prossima stagione di Cin&Città!”.

