Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha firmato l’ordinanza che modifica e amplia gli orari di apertura dei cimiteri cittadini. Il provvedimento si rende necessario, fra l’altro, per il prevedibile aumento dell’affluenza legata alla Commemorazione dei Santi e dei Defunti dell’1 e 2 novembre, oltre che nei giorni antecedenti e successivi. L’apertura sarà continuata, fra 24 e 29 ottobre dalle 8 alle 18, fra 30 ottobre e 2 novembre dalle 8 alle 20. Gli accessi saranno monitorati e, in caso di afflusso eccessivo, contingentati. Ulteriori disposizioni per la sicurezza e il decoro dei cimiteri sono contenute in un provvedimento del dirigente del settore Affari Generali. Sono previsti, fra l’altro, il divieto di accesso per i veicoli privati, anche se normalmente autorizzati o muniti del contrassegno per la mobilità di persone con disabilità, il 30 e 31 ottobre, e la possibilità, fra 24 ottobre e 8 novembre, di posare fiori anche al di fuori degli appositi spazi al Cimitero Parco.

Cimiteri di Legnano: ampliamento degli orari di apertura

«Mai come quest’anno si sente il bisogno di commemorare i nostri cari, soprattutto nelle famiglie che hanno avuto un lutto recente o perso qualcuno a causa della pandemia. Proprio per quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi, faccio appello al senso di responsabilità dei cittadini di Legnano: applichiamo scrupolosamente le misure anti Covid, dall’uso della mascherina al distanziamento interpersonale. E tratteniamoci nei cimiteri solo il tempo necessario per le visite ai defunti, per il bene di tutti».

TORNA ALLA HOME