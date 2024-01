Cicogna bianca nata 10 anni fa in Germania folgorata a Gaggiano

Sono molteplici le minacce che incombono sugli uccelli selvatici: cambiamenti climatici, inquinamento, bracconaggio, impatto contro gli edifici ed anche le folgorazioni lungo le linee elettriche: questo è il caso che è avvenuto a Gaggiano.

Le Guardie WWF, durante un servizio di vigilanza la scorsa settimana, hanno osservato una cicogna bianca appesa ad un traliccio nelle campagne di Gaggiano.

Subitoè stato contattato Pierfrancesco Coruzzi, naturalista che da anni segue la popolazione lombarda di cicogna bianca ed E-Distribuzione (Gruppo Enel) che hanno così organizzato l’invio di una squadra per il recupero del povero animale.

L’esemplare, con grande sorpresa, è risultato essere stato inanellato in Germania il 4 giugno 2014 nei pressi di Stoccarda; i dati sull’animale sono stati forniti dal Max Planck Institutes contattato dall’associazione CABS. Normalmente le cicogne bianche selvatiche possono raggiungere anch i 39 anni di età.

Ha spiegato Antonio Delle Monache Coordinatore Guardie WWF Lombardia:

Hanno poi continuato le Guardie WWF:

"Secondo i dati forniti da Pierfrancesco Coruzzi nel 2022 i nidi attivi, cioè con cova, in Lombardia erano 152 di cui 14 in provincia di Milano. I cicognini nati nel 2022 sono 304, di cui 18 in provincia di Milano. Se consideriamo che la cicogna bianca sino ad alcuni decenni fa era praticamente estinta come nidificante in Italia, sono numeri che rappresentano il successo delle attività di conservazione messe in atto. E’ molto interessante il fatto che una cicogna tedesca vivesse nelle campagne milanesi. Un esemplare con anello era stato osservato in zona lo scorso anno, su un nido in cui erano nati 4 piccoli ed è possibile che si trattasse proprio dell’esemplare folgorato. Un ringraziamento a E-Distribuzione che è subito intervenuta. La società è attiva sul tema della tutela dell’avifauna ed ha già messo in atto interventi in diverse parti della Lombardia per la messa in sicurezza dei tralicci. Anche sul caso di Gaggiano è aperta un’interlocuzione per comprendere se si possano minimizzare eventi fatali come questo".