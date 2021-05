Ciclistica investito a Busto Garolfo: trasportato in ospedale.

Ciclistica investito: trasportato in ospedale

Questa mattina, venerdì 7 maggio, un ciclista di 33 anni è stato investito mentre percorreva via Arconate a Busto Garolfo.

Sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta la Croce bianca di Magenta e un’automedica.

Il ciclista, dopo diversi accertamenti sul posto riguardo il suo stato, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.