Spavento per una donna di 58 anni, a Magenta, lunedì 26 luglio, poco prima di mezzogiorno. In via San Martino, una donna ha parcheggiato la sua vettura, proprio di fronte alla basilica e non si è accorta della ciclista che sopraggiungeva in direzione centro.

Ciclista urtata dalla portiera di un'auto, arriva l'ambulanza

Nell'aprire la portiera, ha così urtato la bicicletta: la donna a bordo è caduta, ferendosi. E' stata allertata l'ambulanza, quindi la Polizia Locale, che ha dovuto regolare la viabilità, dato che la ferita si trovava in mezzo alla strada. Grande spavento anche per l'automobilista.

Codice verde

E' stato necessario bloccare l'afflusso di mezzi alla centrale via Roma, per consentire i soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, la ciclista è stata portata in codice verde all'ospedale di Magenta.