Ciclista si ferisce nel bosco: chiamati i Vigili del fuoco

Ciclista si ferisce nel bosco: chiamata per i Vigili del fuoco di Inveruno. La chiamata di emergenza è arrivata oggi, 24 settembre, attorno alle 16. L'emergenza in via Cerone a Nosate, vicino al sentiero.

Ciclista si ferisce nel bosco

Partiti per aiutare un ciclista caduto in un canale o in un bosco, trovano invece lo sportivo, di circa 30 anni, ferito e vittima di una caduta mentre si allenava in bici. La dinamica non è stata resa nota ma l'infortunio è stato abbastanza importante, tanto da non poter ritornane in sella e tornare a casa.

I soccorsi

I Vigili del fuoco volontari di Inveruno, tra i diversi interventi giornalieri, hanno confermato essere stato questo il più importante. Una volta giunti sul posto e prestato i primi soccorsi, l'uomo è stato consegnato alle cure della Croce rossa di Gallarate e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Gallarate.