Ciclista investito, sul posto ambulanza e automedica

Un ciclista è stato investito a bordo della sua bicicletta questa mattina, 9 marzo 2023, intorno alle 11.45 ad Abbiategrasso: sul posto ambulanza e automedica in codice rosso.

Ciclista investito, ambulanza in codice rosso

Un uomo classe 1950 è stato investito in via Papa Paolo VI ad Abbiategrasso, nei pressi del benzinaio: sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica per prestargli i primi soccorsi. Sul posto anche le forze dell'ordine per gestire il traffico e occuparsi dei rilievi.

Si tratta di un cittadino marocchino che verosimilmente ha attraversato la strada in un punto dove non ci sono attraversamenti pedonali. E' stato infine trasportato in codice rosso ospedale di Pavia.

L'area dove è avvenuto il sinistro: