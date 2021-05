Ciclista investito: soccorso finisce in ospedale

Ciclista investito lungo via Matteotti a Gaggiano: soccorso finisce in ospedale in codice giallo.

Incidente stradale questa mattina, venerdì 21 maggio poco dopo mezzogiorno, lungo via Matteotti a Gaggiano. Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 69 anni che è stato investito mentre era in bici.

Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute ambulanza e automedica. Il personale sanitario, dopo qualche accertamento sulla gravità delle condizioni fisiche dell’uomo, ha caricato il ciclista in autolettiga e lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

Allertata anche la Polizia locale.