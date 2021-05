Ciclista investito lungo la provinciale 183: elisoccorso sul posto

Ciclista di 47 anni investito lungo la provinciale 183 a Gudo Visconti: elisoccorso sul posto

Intorno alle 17 di oggi, martedì 18 maggio, elisoccorso, ambulanza e automedica sono intervenuti in codice rosso lungo la strada provinciale 183 a Gudo Visconti.

Un uomo di 47 anni infatti è stata travolta mentre percorreva il tratto di strada in bici.

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Il 30enne è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, in ospedale.