Ciclista investito: interviene l'elisoccorso in codice rosso

Grave incidente

Il sinistro è avvenuto lungo Corso Italia a Magenta: sul posto anche quattro ambulanze.

Un ciclista è stato investito oggi, 27 aprile 2022, poco dopo mezzogiorno lungo Corso Italia a Magenta: sul posto sono arrivate tre ambulanze e l'elisoccorso.

L'investimento lungo Corso Italia

Grave incidente poco dopo mezzogiorno lungo Corso Italia a Magenta: un uomo di 26 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. In grave condizioni l'uomo a cui gli operatori del 118 stanno prestando le prime cure: successivamente verrà deciso se trasportarlo in elicottero o nel vicino ospedale cittadino.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Magenta per effettuare i primi rilievi del sinistro e gestire il traffico lungo la strada che è stata chiusa.

Il trasporto in ospedale

Il ventiseienne, che ha subito un trauma cranico, è stato infine trasportato in codice rosso in elisoccorso al San Gerardo di Monza.