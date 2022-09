Ciclista investito a Cesate finisce in ospedale.

Ciclista investito finisce in ospedale

Incidente questa mattina, domenica 11 settembre, poco dopo le 10. Un uomo di 48 anni, a bordo della sua bicicletta, è stato travolto in via Comasina Vecchia a Cesate.

Sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta l'ambulanza. Allertati anche i Carabinieri di Rho e la Polizia locale di Cesate.

L'uomo, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.