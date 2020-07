Ciclista investito da un’auto finisce nel canale FOTO

Ciclista investito da un’auto finisce nel canale Villoresi: è successo in via Isonzo a Lainate. Sul posto anche l’elisoccorso e anche il soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco.

Ciclista investito da un’auto finisce nel canale

Era in sella alla sua bicicletta, poi è stato investito da un’auto. Ed è finito nel canale Villoresi. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti poco fa, intorno alle 19.45, in via Isonzo a Lainate. L’uomo, 45 anni, dopo l’impatto con la vettura, una Smart che dalle prime ricostruzioni pare abbia invaso la corsia opposta prendendolo in pieno, è finito infatti in acqua.

Subito è partita la chiamata per i soccorsi: sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Misericordia Arese insieme all’elisoccorso da Milano, ai Vigili del Fuoco con anche la squadra di soccorso acquatico. Il ciclista è stato estratto dall’acqua, pare abbia riportato la frattura di un braccio. I primi a soccorrerlo nel fiume sono stati due uomini che si avvicinati a lui dopo aver sentito il botto dell’incidente.

LE FOTO:



