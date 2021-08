Ciclista investito da un mezzo pesante: è gravissimo

Drammatico incidente questa mattina a Lonate Pozzolo dove un ciclista di 73 anni è stato investito da un mezzo pesante: le sue condizioni sono critiche

Un mezzo pesante investe un ciclista

L'allarme è scattato poco dopo le 10 da Lonate Pozzolo dove, lungo la Strada provinciale 40, si è verificato un drammatico incidente. Per cause ancora in fase di accertamento (sul posto è intervenuta la Polstrada di Varese) un ciclista di 73 anni è stato investito da un mezzo pesante. Un impatto violento che ha fatto scattare l'allarme in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni dell'anziano sono apparse subito molto gravi tanto che il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell'incidente: poi il 73enne è stato caricato d'urgenza in ambulanza e trasportato all'ospedale di Legnano.