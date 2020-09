Bambino investito da un’auto, sul posto l’ambulanza

Bambino investito da un’auto in via Busto Garolfo a Casorezzo. L’uomo pare in gravi condizioni. Sul posto l’ambulanza del 118.

Era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto. E’ quanto successo poco fa, intorno alle 11.45, a Casorezzo. Paura per un bimbo di 10 anni che stava percorrendo appunto in bici la via Busto Garolfo è stato infatti urtato e sbattuto a terra da una vettura. Le sue condizioni sono parse gravi ed è partita la chiamata al 112. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Cvps di Arluno arrivata in codice rosso. Per fortuna il piccolo se l’è cavata con qualche lieve contusione e un grande spavento, per lui il trasporto in ospedale in codice verde.

