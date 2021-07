Ciclista investito, arriva anche l'automedica. Spavento martedì 6 luglio a Magenta, in via Cozzi, dove un ciclista è stato coinvolto in un sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Un'auto proveniente da via Cozzi in direzione via palestro, nell'attraversare l'incrocio con via Crivelli ha impattatto contro una bici diretta in centro.

Intorno alle 8.45, infatti, è scattata la chiamata alla centrale di emergenza ed urgenza di Areu, dopo la rovinosa caduta a terra di un uomo di 65 anni che procedeva a bordo della sua due ruote. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Bianca, oltre alla Polizia Locale di Magenta per accertamenti.

Codice giallo

Le condizioni dell'uomo, inizialmente apparse gravi tanto da far scattare un codice rosso, sono poi risultate, dopo le prime cure, meno preoccupanti. Il ciclista è stato portato in ospedale in codice giallo.