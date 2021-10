Ciclista investito all'incrocio: arriva l'elisoccorso

Paura per un 34enne

E' successo poco dopo le 13 di oggi, martedì 26 ottobre 2021, all'incrocio tra via Monza e via 11 Settembre 2001. Per cause in corso di accertamento, un'auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Ad avere la peggio naturalmente è stato il ciclista, un uomo di 34 anni. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Saronno, intervenuta in codice rosso, e l'elisoccorso in arrivo da Como. A rilevare l'incidente sono stati gli agenti della Polizia Locale. Il ferito è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Saronno.