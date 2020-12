Incidente per un 84enne mentre era in bici

Un uomo di 84 anni ha avuto un incidente mentre era in sella alla sua bici in via Delle Roggie a Magnago. E’ successo oggi, lunedì 21 dicembre 2020, intorno alle 15.

Incidente per un 84enne in sella alla sua bici

Erano circa le 15 di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, quando un uomo di 84 anni ha avuto un incidente in via Delle Roggie a Magnago. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica in codice giallo. I sanitari stanno prestando i primi aiuti proprio in questi minuti. Per capire le dinamiche dell’incidente sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

