Un ciclista è stato investito stamattina, sabato 18 febbraio 2023, in via Pontida a Legnano.

Ciclista investito a Legnano

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, sabato 18 febbraio, in via Pontida a Legnano. Sul posto, in codice rosso, sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice rosso. Allertati anche gli agenti della Polizia Locale.

Per fortuna solo tanto spavento

A rimanere ferito un uomo di 69 anni. Per fortuna non era grave ed è stato portato in ospedale in codice verde per tutti i controlli del caso.

Il luogo dell'incidente: