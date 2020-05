Un uomo di 59 anni in bicicletta è stato investito attorno alle 17.30 di oggi, giovedì 7 maggio, a Boffalora.

Ciclista investito a Boffalora

L’uomo è finito a terra nei pressi del cimitero, in via Pontenuovo, ed è stato soccorsa da un’ambulanza della Intersos Marcallo e dall’automedica. Sul posto anche la Polizia Locale di Boffalora per ricostruire la dinamica dell’incidente.

