E' successo in via Trieste a Magnago. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Lecco.

Ciclista investita a Magnago.

Ciclista investita in via Trieste

E' una donna di 76 anni la vittima del grave incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, in via Trieste a Magnago. L'anziana stava procedendo in sella alla sua bicicletta quando, pochi minuti prima delle 17, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un'auto.

Portata in elicottero a Lecco

Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l'automedica e l'elisoccorso in arrivo da Bergamo. I sanitari, intervenuti in codice rosso, hanno prestato le prime cure alla donna, le cui condizioni sono apparse preoccupanti. L'anziana è stata elitrasportata all'ospedale di Lecco in codice rosso. A rilevare l'incidente sono stati gli agenti del Comando cittadino della Polizia Locale.