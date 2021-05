Ciclista investe una donna: entrambi finiscono in ospedale

Ciclista investe una donna nel sottopasso di Madre Teresa di Calcutta a Vanzago : entrambi finiscono in ospedale.

Nella tarda mattina di oggi, lunedì 17 maggio, un’anziana donna è stata soccorsa dop un’incidente avvenuto nel sottopasso di Madre Teresa di Calcutta a Vanzago.

La donna è stata investita da un anziano ciclista che non l’ha vista probabilmente per la differenza di illuminazione esterna e interna al sottopasso.

Sul posto sono intervenuti due agenti della Polizia Municipale di Vanzago e due Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il ciclista, con ferite e traumi, è stato soccorso dall’ambulanza di Arluno mentre la donna dai soccorritori di Sedriano.

Le due persone sono state trasferite in due differenti ospedali per le cure.