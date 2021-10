Ozzero

Ciclista ferita: colpita da un pirata della strada

L'anziana procedeva in bici sulla strada provinciale 183, all'altezza di Ozzero, quando un'auto, nel tentativo di sorpassarla, l'ha colpita causandone la caduta rovinosa a terra. La donna si è procurata traumi agli arti. Secondo questa ricostruzione, fatta dalla vittima stessa, l'auto che l'avrebbe colpita non si sarebbe poi fermata per prestarle soccorso.

I soccorsi

Scattati i soccorsi, sul posto è arrivata l'ambulanza di Ata Soccorso Onlus. Prestate le prime cure e valutata la situazione medica e l'agitazione dell'anziana, la donna è stata portata a Magenta all'ospedale Fornaroli. Le sue condizioni non preoccupano ma i soccorritori hanno preferito fare gli approfondimenti clinici del caso, quindi è arrivata nel pronto soccorso magentino in codice giallo, poco prima delle 11.