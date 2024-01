Ciclista diciannovenne investito da un'auto: arriva l'elisoccorso

Un ciclista di 19 anni è stato investito questo pomeriggio, 24 gennaio, a Gaggiano: sul posto è atterrato l'elisoccorso ed è arrivata un'ambulanza.

Ciclista diciannovenne investito da un'auto

E' stato investito da un'auto poco prima delle 15 in via Leonardo da Vinci a Gaggiano il 19enne che stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Sul posto è arrivato l'elisoccorso e anche un'ambulanza in codice rosso. Dopo le prime cure portate sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ambulanza all'ospedale di Rozzano.

Il ragazzo ha subito un trauma cranico, oltre che al volto e all'arto inferiore.