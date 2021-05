Ciclista investita a Sedriano: è grave.

Ciclista di 63 anni investita: è grave

Questa mattina, venerdì 14 maggio, pochi minuti dopo le 11, un donna di 63 anni è stata investita mentre percorreva in bici via S. Massimo a Sedriano.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Misericordia di Arese e, dopo alcuni accertamenti sul posto, ha caricato la donna in ambulanza e l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto anche la Polizia locale di Sedriano che ora avrà il compito di far luce sull’incidente stradale.