Ciclista di 57 anni investita: è in gravissime condizioni

Una donna di 57 anni è stata investita questa mattina, 22 novembre 2023, a Vanzago mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Ciclista di 57 anni: è in condizioni molto gravi

Erano le 8.40 circa quando al 118 è arrivata una richiesta di aiuto per una donna investita lungo la Sp 229, all'altezza della rotonda delle scuole medie di Vanzago, non molto distante da Pogliano Milanese. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: la donna è risultata subito in gravi condizioni con un trauma al volto e alla testa e i paramedici l'hanno caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale Niguarda di Milano.

Presente sul posta la Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Si tratta di una donna che stava raggiungendo Vanzago in bicicletta dalla sua abitazione a Pogliano. All'interno della rotonda si è verificato il terribile incidente con un camioncino. La signora in gravi condizioni è stata trasportata all'ospedale Niguarda con seri traumi facciali e cranico.