Ciclista coinvolto in un grave incidente sulla Sp 117 Buscate-Magnago in direzione Buscate.

Aggiornamento delle 18.55

Il ciclista, che non indossava il casco, è stato vittima di una caduta rovinosa dopo essere stato toccato dallo specchietto di un’auto. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una ferita nella zona temporale sinistra. Disorientato e molto agitato, non ricorda quasi nulla. A soccorrerlo sono state la Croce azzurra di Buscate e l’automedica di Legnano.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, un’ambulanza e un’automedica sono intervenute lungo la Sp117 a Magnago per soccorrere un ciclista di 60 anni rimasto coinvolto in un grave incidente. L’uomo, dopo gli accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Allertati anche i Carabinieri di Legnano.

Ecco dove è successo

