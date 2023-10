Un uomo di 74 anni è caduto dalla sua bicicletta questo pomeriggio, 18 ottobre, ad Abbiategrasso. E' stato soccorso in codice rosso.

Ciclista cade a terra: soccorso in codice rosso

Ciclista caduto a terra questo pomeriggio intorno alle 17 in via Gian Galeazzo Sforza: sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo i primi accertamenti l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale.