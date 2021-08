Ciclista 35enne investita: sul posto anche l'elisoccorso

Ciclista 35enne investita in via Beatrice d'Este a Rho: sul posto anche l'elisoccorso

Elisoccorso e ambulanza sono intervenuti in codice rosso questa mattina, giovedì 5 agosto, intorno alle 10, in via Beatrice d'Este a Rho, all'altezza di piazza Marinai d'Italia per un incidente.

Protagonista una ragazza di 35 anni che si trovava a bordo della sua bici quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell'ordine, è stata investita.

La ragazza ha numerosi traumi tra cui uno cranico.

Sul posto anche la Polizia locale.