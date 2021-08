Valentina Caso, ciclista 32enne di Magenta, travolta e uccisa da un camion cisterna a Robecco sul Naviglio.

Ciclista 32enne travolta e uccisa da un camion cisterna

Tragico epilogo quello di questa mattina, mercoledì 4 agosto, in via San Giovanni a Robecco sul Naviglio. Intorno alle 8.30 Vigili del fuoco, ambulanza della Croce bianca di Sedriano, automedica ed elisoccorso sono intervenuti in via San Giovanni a Robecco sul Naviglio per soccorrere una ciclista 32enne. La giovane è stata investita da un camion cisterna che trasportava il latte.

Purtroppo, nonostante l'intervento dei soccorsi in codice rosso, per Valentina, figlia di Giovanni Caso, candidato sindaco 5 Stelle alle elezioni 2017, non c’è stato niente da fare.