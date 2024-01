"Ciao Nico", l'addio con i cori e i fumogeni

"Ciao Nico", folla ai funerali di Nicolò Sposaro di Nosate deceduto nell'incidente stradale di Buscate. A salutarlo gli amici ultras dell'Inter.

Cori e fumogeni, come piaceva a lui. Nicolò Sposaro, 22 anni, deceduto nel drammatico incidente d'auto lungo la Ss336 a Buscate, è stato salutato da tutta la sua Nosate, dove abitava e dove lavorava come cuoco in un ristorante. Stamattina, martedì 2 gennaio 2023, giorno in cui il Comune ha decretato il lutto cittadino, nella chiesa parrocchiale nosatese si sono svolti i funerali del giovane.

Folla e commozione

Alla cerimonia erano davvero in tanti. C'erano i familiari del 22enne, gli amici, gli inseparabili compagni di mille avventure in curva al seguito dell'Inter: c'erano gli amici dell'Inter club di Turbigo e quelli della prima squadra. Striscioni, cori e fumogeni, in pieno stile stadio per salutare un amico volato in cielo troppo presto. Tra i presenti anche il sindaco Roberto Cattaneo e Stefania Paccagnella della lista di minoranza oltre al sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi e l'ex sindaco turbighese e oggi consigliere regionale Christian Garavaglia.

"L'ultimo gesto altruista di Nico"

Dall'altare, il parroco ha voluto ricordare il nobile, e ultimo gesto, di Nicolò: "Ossia, ferito nell'incidente, ha subito chiamato i soccorsi per aiutare gli amici che erano in auto con lui". Due ragazzi che si sono salvati. E poi la grande passione per i colori neroazzurri.