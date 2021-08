Ciao Marziano, ti volevano bene anche i tifosi di Milan e Juve

Una persona sempre allegra che negli anni ha organizzato numerose iniziative in città

Una giornata triste per gli sportivi rhodensi

Quella di oggi è una giornata triste per gli sportivi rhodensi. Nelle prime ore di questa mattina è scomparso a causa di una malattia contro cui ha lottato con tutte le sue forze Marziano Penati presidente e membro del consiglio direttivo, per tantissimi anni dell'Inter Club Vanni Turconi.

Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronto a fare del bene

Una persona davvero speciale Marziano Penati, un uomo che a Rho ha organizzato davvero tante cose. Ogni anno il 6 gennaio, presso la sede di via Livello organizzava la befana Neroazzurra regalando a tutti i bambini, anche quelli che non tifavano per l'Inter, calze e dolciumi. Ogni anno, organizzava il premio in ricordo di Vanni Turconi, rhodense e storico preparatore della società neroazzurra scomparso giovanissimo. Premio che veniva consegnato al miglior giocatore dell'Inter.

Storiche le sue coreografie

In tanti a Rho ricordano le sue coreografie in favore dell'Inter. Storica quella esposta allo stadio di San Siro per i novant'anni della società, storica quella esposta sul balcone della sua ex casa di via Madonna in occasione del triplete vinto dalla squadra allora presieduta da Massimo Moratti e allenata da José Mourinho

Un uomo sempre allegro

Un uomo scherzoso, sempre allegro che a Rho conoscevano davvero tutti. Un uomo che amava scommettere sulle vittorie della sua Inter. Famosa la scommessa fatta nel 2009 con Franco ex titolare del Bar Santuario e milanista sfegatato. La scommessa riguardava la vincita dello scudetto, e alla fine Franco ha dovuto indossare una maglietta nerazzurra con la scritta: «La scommessa hai voluto fare e questa maglietta hai dovuto indossare».