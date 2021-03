E’ apparso ieri mattina, domenica 28 febbraio, all’ingresso dell’autostrada a Legnano, un cartello con la scritta “Ci avete rotto le palle”. Una protesta per il ritorno in zona arancione?

“Ci avete rotto le palle”: il cartello eloquente all’imbocco dell’autostrada

Per chi passa dall’imbocco autostradale di via Tessa a Legnano non notarlo è impossibile. Caratteri cubitali neri su sfondo bianco, posizione ben evidente a tutti gli automobilisti.

Non ci sono molti elementi che possano dare un contesto al cartello, solo la “coincidenza temporale” con il ritorno della Lombardia in zona arancione e quindi il ritorno di norme più restrittive che vietano, oltre alla frequentazione di bar e ristoranti, gli spostamenti fuori dal Comune di residenza.

A riprendere la notizia anche la pagina de “Il Milanese Imbruttito” dove sono numerosi i commenti provenienti da tutta Italia.