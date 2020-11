Chiusura notturna di due sottopassi autostradali di Lainate dall’11 al 13 novembre.

Il sottopasso autostradale in via Mengato dalle 21 alle 5 di domani, mercoledì 11 novembre, e dalle 21 alle 5 di venerdì 13 novembre, sarà interdetto alla circolazione per lavori.

Stessa cosa per il sottopasso di via Volta che dalle 21 alle 5 di oggi, martedì 10 novembre, e dalle 21 alle 5 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso al traffico.

