Chiusura di 15 giorni per il bar dove fu ucciso Emanuel Rroku

Chiuso per 15 giorni il Cafe Genius di Turbigo dove nell'area esterna, lo scorso 16 settembre fu ucciso a colpi di pistola Emanuel Rroku.

Chiuso per 15 giorni il bar dove fu ucciso Emanuel

Il 17 ottobre a Turbigo i Carabinieri della Stazione di Castano Primo hanno dato esecuzione al decreto del Questore di Milano che dispone la sospensione per 15 giorni della licenza per un bar. Il provvedimento scaturisce dai controlli dei Carabinieri che evidenziano come il locale fosse un ritrovo di persone pregiudicate nel quale, per altro, si sono verificate gravi disordini tali da costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il 16 settembre scorso alle 23 circa nell’area esterna del bar – il Cafe Genius in via Allea Comunale - un cittadino albanese ha estratto una pistola, detenuta irregolarmente, sparando ad un suo connazionale, uccidendolo. Alcuni degli amici e parenti della vittima, presenti sul posto, avevano tentato di bloccare l’omicida ma uno di questi era stato ferito al polpaccio con un altro colpo d’arma da fuoco. Lo stesso aggressore, poi, era rimasto ferito nella colluttazione, frutto di un vero e proprio pestaggio. Questi era stato poi tratto in arresto in flagranza di reato, la notte stessa, dai Carabinieri.