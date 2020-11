Chiusura del traffico ciclopedonale lungo le passerelle sul Villoresi per la loro sostituzione

Da giovedì 12 novembre e per tutta la durata dei lavori, la cui conclusione è prevista tra circa 3 settimane, a seconda delle condizioni meteo, le passerelle sul Canale Villoresi di via Filzi (Podere Toselli) e via XXV Aprile (via Baracca) saranno chiuse al traffico ciclopedonale per poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle stesse.

Gli altri attraversamenti del canale Villoresi che collegano il centro con la zona a nord (via delle Alpi, Re Umberto e Mengato) rimarranno sempre attivi.

