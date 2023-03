Chiuso un centro massaggi abusivo: sanzione da 5mila euro

Intervento della Polizia Locale di Rho per chiudere un centro massaggi abusivo realizzato all'interno di uno scantinato in una palazzina a Mazzo di Rho.

Chiuso a Rho un centro massaggi abusivo

Il 29 marzo 2023, la Polizia Locale di Rho è intervenuta con il personale della squadra di Polizia Amministrativa e Annonaria, coadiuvata dall'Ufficio Controllo del Territorio, in un appartamento all'interno di un condominio signorile nella frazione di Mazzo, dove era stato segnalato il via vai sospetto di numerosi uomini non residenti nel condominio.

Durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza di un "Centro Massaggi" completamente abusivo, allestito in uno seminterrato non a uso abitativo, gestito da un cittadino italiano residente nel circondario. All’interno erano presenti in quel momento due massaggiatrici e un cliente.

Pagamenti anche tramite bancomat

Nei locali dell'appartamento, attrezzati con zone di "comfort", materassi, cuscini e cabina doccia, non sono stati trovati fogli contabili ma semplici fogli di carta con indicazioni di pagamento riferite a prestazioni eseguite e alle tariffe orarie, con il nome della singola massaggiatrice: un giro di migliaia di euro, con pagamenti tramite POS con Bancomat o Carte riferibili a un conto bancario intestato a una associazione con sede nel Varesotto.

A seguito dei riscontri della Polizia Locale, il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 5.000 euro.

Alla sanzione amministrativa per le violazioni riscontrate segue una diffida di immediata cessazione dell'attività che verrà formalizzata con una ordinanza comunale di chiusura del centro massaggi.

L'esposto anonimo per far partire le immagini

Le indagini erano partite già da qualche mese a seguito di un esposto anonimo fatto pervenire al Comando di Rho: l’esposto aveva dato il via ad accertamenti e riscontri informatici sulle banche dati catastali e commerciali, al fine di risalire al gestore e al giro delle presunte attività illecite, riscontrate effettivamente con l'intervento della Polizia Locale. Gli agenti hanno anche avuto modo di verificare le lamentele dei residenti dato che i clienti del centro massaggi più volte sbagliavano a individuare l'appartamento disturbando i condomini.