Chiuso il tratto ciclabile lungo l’alzaia del Naviglio Grande

Dal 19 giugno il Consorzio Villoresi ha chiuso il tratto di ciclabile lungo l’alzaia del Naviglio Grande in territorio di Albairate. L’ordinanza è conseguente alla segnalazione da parte della amministrazione di Albairate delle “condizioni di dissesto del parapetto tra alzaia e carreggiata”. Dunque a “tutela la pubblica incolumità” (lo dichiara l’ordinanza) si obbligano i ciclisti a pedalare in mezzo al traffico motorizzato. Ricevendo per di più gli insulti dei conducenti che, vedendo la pista inutilizzata, incolpano i ciclisti di trasgredire le regole del codice della strada. Ci auguriamo che il Consorzio, che recentemente si è dimostrato molto sensibile alle esigenze dei ciclisti, intervenga rapidamente (magari semplicemente rimuovendo il rivestimento in legno del guardrail ammalorato da tempo immemorabile), così che torni agibile quanto prima questo percorso importantissimo per il turismo di prossimità della nostra zona.

