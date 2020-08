Chiuso d’urgenza il sottopasso che divide Novate FOTO

Chiuso d’urgenza il sottopasso che che collega via Vittorio Veneto a via Giuseppe di Vittorio.

Chiuso d’urgenza il sottopasso che divide Novate

La causa è una piccola ringhiera in parte sospesa nel vuoto. Sono arrivati subito i Vigili del Fuoco con due mezzi, la Polizia locale e i Carabinieri, per gestire la situazione. Ad accorgersi della situazione è stato il responsabile Alessandro Rossi della Protezione Civile di Novate, che tornando dal lavoro, ha notato penzolare un pezzo di ringhiera. Il sottopasso è quello che collega via Vittorio Veneto a via Giuseppe di Vittorio, quello in cui sopra hanno sede i binari delle Trenord. Dopo avere valutato la situazione e per intervenire alla sistemazione, il sottopasso è stato chiuso in entrambe le direzioni. Le prime ipotesi sono che il danno sia dovuto alla forte tromba d’aria che si è abbattuta venerdì sera su Novate, causando grossi danni a strutture e la caduta di molti alberi. In serata la situazione è tornata alla normalità e il sottopasso è stato riaperto.

TORNA ALLA HOME