Chiuso dopo l'aggressione alla Polizia il bar Milano di via Meda

Dopo i fatti avvenuti nella serata di sabato scorso, con un gruppo di persone che ha accerchiato e aggredito, all'esterno del bar Milano di via Meda a Rho, una volante della Polizia di Stato, il Questori di Milano ha deciso la chiusura temporanea del locale

Il provvedimento di chiusura emesso nel tardo pomeriggio di giovedì

Il provvedimento è stato messo in atto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero, gli stessi che nella serata di sabato sono intervenuti in via Meda per salvare i colleghi dalla banda di malintenzionati.

I poliziotti erano intervenuti nel locale per una violenta lite

I poliziotti erano intervenuti presso il locale per una violenta lite a seguito della quale gli stessi avevano riportato diversi giorni di prognosi. Gli agenti avevano notato un cliente che stava aggredendo due persone e, nel tentativo di separarli, gli stessi sono stati aggrediti dall’uomo che, prima, ha lanciato una sedia contro un agente e, poi, ha colpito l’altro operatore con diversi pugni. Mentre i poliziotti stavano fermando l’aggressore, si sono avvicinati loro dei clienti per minacciarli con delle bottiglie inveendo contro di loro.

Tre cittadini peruviani arrestati per resistenza a pubblico ufficiale

Al termine dell’intervento tre cittadini peruviani sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e indagati in stato di libertà, in concorso con altri due connazionali, per rissa.

Ci vogliono più controlli in tutto il territorio

Un quartiere quello della stazione dove spesso avvengono episodi di violenza. Da qui le richieste dei cittadini all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine presenti in città di potenziare i controlli soprattutto nel fine settimana. Ci vuole più sorveglianza a piedi - affermano i residenti della zona - Ci vogliono più controlli in tutto il territorio. Rho sembra essere una città abbandonata a sé stessa. Non serve una festa il giovedì sera per far dire ai cittadini che Rho è rinata