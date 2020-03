Chiusi in casa… ma mentalmente sani con i consigli della psicologa Chiara Tenconi.

Chiusi in casa: un vademecum a puntate per la quarantena

Un vademecum a puntate per alleviare l’impatto psicologico dell’emergenza Coronavirus. Lo ha ideato Chiara Tenconi, psicologa e psicoterapeuta cornaredese con studio a Rho, che ha scelto di utilizzare il web per raggiungere il maggior numero di persone possibile e superare le restrizioni anticontagio. Si tratta di brevi filmati su YouTube con consigli utili ad affrontare la nostra nuova quotidianità tra le quattro mura di casa senza cadere in preda all’ansia ma anzi conservando il nostro equilibrio.

«Insieme possiamo imparare ad affrontare quest’emergenza»

«È un periodo inaspettato, caratterizzato da incertezza – spiega Tenconi – Il nostro ménage famigliare è stato travolto, sono state limitate le nostre libertà a tutela della salute pubblica, abbiamo modificato il nostro modo di lavorare, abbiamo visto stravolte le nostre routine quotidiane. Con questi brevi filmati voglio condividere alcune indicazioni per affrontarlo al meglio. Da quando nasciamo siamo abituati ad affrontare il cambiamento e a gestire al meglio le situazioni di stress: abbiamo sviluppato delle abilità in grado di aiutarci a conservare il nostro equilibrio – prosegue la psicologa – Ma in questo caso la condizione di stress si sta protraendo nel tempo e questo è un fattore importante perché può favorire l’innescarsi di campanelli d’allarme, di fattori di rischio per il nostro equilibrio psicofisico. Se avvertiamo un senso di irrequietezza, un’iperattivazione, una difficoltà di attenzione data da uno stato di allerta perenne (che ci vede per esempio andare di continuo alla ricerca di informazioni), questo può provocare affaticamento e quindi disturbi di concentrazione, di memoria e difficoltà del sonno; può modificare le nostre abitudini alimentari (spingerci a mangiare in modo disordinato, di più o di meno); e anche alterare le relazioni con le persone care che ci circondano (rendendoci un po’ più aggressivi anche verbalmente, irrequieti, irascibili). Non dobbiamo dimenticare che occuparci di noi è importante – conclude Tenconi – Mai come in questo periodo dobbiamo mettere la nostra salute al centro delle nostre vite, da tutti i punti di vista: mentale, relazionale, fisiologico. Insieme possiamo imparare ad affrontare quest’emergenza».

Appuntamento quotidiano su YouTube

Ecco quindi giorno per giorno, sul canale YouTube Psicologa Chiara Tenconi, utili consigli su temi quali l’organizzazione del tempo e dello spazio in casa, l’importanza della cura di sé, le attività piacevoli («Sono necessarie!»), affrontare la crisi con i bambini, l’ansia che aiuta e quella che limita e molti altri.

