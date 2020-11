Chiusa la scuola dell’infanzia, acqua nelle aule

Chiusa la scuola dell’infanzia di via Dei Boschi a Nerviano a causa della presenza di acqua nelle aule proveniente da un servizio igienico intoppato.

L’avviso è arrivato in queste ore: da domani, martedì 17 novembre 2020, la scuola dell’infanzia di via Dei Boschi di Nerviano sarà chiusa. “Ci sono problemi in un bagno otturato, che ha provocato l’uscita di acqua in alcune aule – afferma il sindaco Massimo Cozzi – L’uscita è già stata tamponata e domani interverrà la ditta per la verifica e il ripristino. Dopo occorrerà però pulire e sanificare tutta la zona interessata. Purtroppo le ditte, per rallentamenti Covid, dovuti allo scarso personale, intervengono con più lentezza. Per fare tutto, al momento, occorrono almeno due giorni e, per questo, al momento la chiusura è di due giorni. Stiamo parlando di bimbi piccoli e la precauzione, soprattutto in questo periodo, è massima. Non ci interessano le polemiche, sono problemi che capitano anche in scuole a norma”

L’intera scuola rimarrà chiusa per permettere l’intervento di manutenzione: “Al momento sarà chiusa per due giorni per l’intervento in sicurezza, alcune classi erano già in quarantena” aggiunge Cozzi.

Nel novembre 2018 la stessa scuola era stata chiusa per infiltrazioni d’acqua.

