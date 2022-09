Chiusa in casa, non rispondeva da due giorni: stava dormendo

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 19 settembre, ad Abbiategrasso, dopo la segnalazione di una donna che era chiusa in casa da due giorni e non rispondeva. Stava dormendo, ha detto ai soccorritori.

Chiusa in casa non risponde a nessuno: stava dormendo

Stamattina alle 9 sono intervenuti ad Abbiategrasso in via San Carlo Borromeo i Vigili del fuoco volontari di Inveruno per una donna di circa 40 anni che non rispondeva ed era chiusa in casa da 2 giorni. Al suo interno si sentiva solo il cane abbaiare e quindi i pompieri e il personale sanitario si sono preparati al peggio. Poco prima di forzare la finestra del primo piano però, la donna ha aperto.

Controllata dall'Ata soccorso non è stato necessario il trasporto in ospedale.