Chiudono la mamma per gioco sul balcone: arrivano i pompieri. Non si aspettavano di certo di vedere arrivare i pompieri le piccole magentine che, martedì 16 febbraio, nel pomeriggio, hanno lasciato la mamma al freddo sulla terrazza della palazzina di via Saffi.

Chiudono la mamma per gioco sul balcone

Le due bimbe stavano giocando, hanno girato la maniglia e la madre è rimasta bloccata fuori, senza possibilità di aprire la porta-finestra dall’esterno. Così, è scattata la chiamata ai soccorsi, con i Vigili del fuoco magentini, coadiuvati dai colleghi inverunesi, che hanno predisposto la scala e messo in sicurezza la donna.

Nessun ferito

Non è stato necessario allertare l’ambulanza: la mamma è stata liberata ed è tornata dalle sue bimbe senza conseguenze.