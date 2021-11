Chiesti trent'anni per Marco Venturi

Processo

La richiesta formulata nei confronti del magentino, accusato di aver ucciso la fidanzata Carlotta Benusiglio e di averne poi inscenato il suicidio

Trent'anni di carcere: è la richiesta formulata oggi dal pubblico ministero Francesca Crupi nei confronti di Marco Venturi, 45 anni di Magenta, accusato dell'omicidio della fidanzata Carlotta Benusiglio Una nuova tappa del processo che coinvolge Venturi La richiesta di condanna è stata formulata oggi, venerdì 19 novembre, nel corso del procedimento col rito abbreviato che vede come unico imputato Venturi, accusato di omicidio volontario per la morte della fidanzata Carlotta Benusiglio, stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa nei giardini di piazza Napoli, a Milano, all'alba del 31 maggio 2016.

Secondo la Procura, Venturi avrebbe ucciso l’ex fidanzata soffocandola per poi inscenarne il suicidio. Oltre all’omicidio della stilista, al 45enne magentino sono contestati alcuni episodi di stalking e di lesioni, sempre ai danni della compagna, commessi – per l’accusa – tra il 2014 e il 2016. L’ipotesi dell’omicidio, però, era già stata respinta da un altro gip, dal Tribunale del Riesame e pure dalla Corte di Cassazione, che hanno negato per tre volte la richiesta d’arresto avanzata dalla Procura nei confronti dell’imputato, valorizzando invece la tesi del suicidio.

L'indagine

L’inchiesta sulla morte della stilista è stata particolarmente complessa, dato che in un primo momento la stessa Procura stava per archiviarla, per poi passare nelle mani del pm Gianfranco Gallo e quindi in quelle della collega Crupi. Complessa, infine, è anche la parabola giudiziaria del magentino Venturi, che negli ultimi cinque anni è passato da persona informata sui fatti a indagato per istigazione al suicidio e infine a imputato per omicidio volontario.

La prossima udienza è programmata per il 24 gennaio: in quell'occasione parlerà la difesa del magentino