Chiede passaggio alle auto sotto l'effetto della droga, finisce in ospedale

La strana situazione

E' successo questa mattina, 5 aprile 2022, in Piazza Monumento a Legnano; sul posto l'ambulanza della Croce rossa e la Polizia di Stato

Chiede passaggi alle auto in transito dopo aver assunto droga, è successo nel centro di Legnano.

Chiede passaggi dopo la droga

Mattinata movimentata quella che si è vissuta oggi, martedì 5 aprile 2022, nel pieno centro di Legnano. Intorno alle 7 diversi automobilisti che stavano passando da Piazza Monumento, sono stati avvicinati da un uomo che chiedeva loro un passaggio. Il tizio si presentava in stato confusionale e molti che erano alla guida della propria auto hanno così deciso di allertare i soccorsi e il 112.

I soccorsi

Sul posto è così arrivata l'ambulanza della Croce rossa insieme a una volante della Polizia di Stato di Legnano. Si è così appreso che l'uomo, 50 anni, stava chiedendo un passaggio per tornare a casa ma aveva assunto delle sostanze stupefacenti, il che spiegava lo stato in cui si trovava. E' stato così trasportato al Pronto soccorso di Legnano, in codice verde, per accertamenti.