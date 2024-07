Chiede i soldi per la droga ai genitori e danneggia il palazzo Aler

Chiede i soldi per la droga ai genitori, al rifiuto di questi danneggia il palazzo Aler. E' successo a Legnano.

Chiede i soldi per la droga ai genitori, al no perde il controllo

Aveva chiesto soldi per la droga ai genitori, quando si è visto arrivare un no ha dato in escandescenza. E' quanto successo a Legnano la mattina di mercoledì. Tutto è accaduto in una palazzina Aler di via Bissolati. E' qui che un 34enne ha creato non poco scompiglio: aveva chiesto una somma di denaro ai genitori che in quel palazzo ci abitano, non ottenendola è andato fuori di sè. E ha spaccato un corrimano della palazzina.

L'arrivo della Polizia

Il 34enne non si è fermato nemmeno quando è arrivata la Polizia di Stato tanto che gli agenti hanno avuto non poco da fare per contenerlo. Una volta bloccato, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato.