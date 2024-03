Cestino per deiezioni canine appena installato e subito divelto

Indignazione da parte del sindaco di San Vittore Olona, Daniela Maria Rossi, che dopo un solo giorno dalla sua installazione, un cestino per deiezioni canine è stato divelto e lanciato.

Inqualificabile atto di inciviltà sul territorio sanvittorese. A sommarsi alle frequenti spregevoli "dimenticanze" di rifiuti per strada, ieri un altro incomprensibile gesto.

In ottemperanza al nuovo contratto relativo alla raccolta rifiuti, ieri, 19 marzo, sono stati posizionati 25 nuovi cestini portarifiuti: 7 per incrementare la dotazione già esistente, 19 per deiezioni canine. Questa mattina l'incaricato del comune ha fatto un sopralluogo per verificarne la sistemazione: in località La Foppa ha trovato il palo su cui appoggiare il cestino già divelto.

